Segnalazioni dei lettori: degrado e rifiuti nell’area del Currone

Ancora segnalazioni dai cittadini sullo stato di degrado che interessa l’area del Currone, storica contrada situata tra i territori comunali di Paternò e Belpasso, in direzione Ragalna, nel comprensor...

Ancora segnalazioni dai cittadini sullo stato di degrado che interessa l’area del Currone, storica contrada situata tra i territori comunali di Paternò e Belpasso, in direzione Ragalna, nel comprensorio etneo della provincia di Catania.

Come documentano le foto inviate alla nostra redazione, l’area si presenta con rifiuti sparsi a terra, sacchetti abbandonati, bottiglie di plastica, cartacce e cestini stracolmi, con immondizia che finisce inevitabilmente fuori dagli appositi contenitori. Una situazione che desta indignazione tra i frequentatori abituali della zona.

Il Currone non è un luogo qualunque. In questa piccola località, sin dagli anni ’60, sgorga acqua di fonte naturale, conosciuta in zona come “acqua rossa” per via della presenza di sali di ferro. Proprio queste caratteristiche le conferiscono particolari qualità organolettiche e un sapore naturalmente frizzante, rendendola per decenni una meta frequentata da famiglie, sportivi ed escursionisti.

Un luogo che per anni ha rappresentato un punto di ritrovo storico e identitario, oggi purtroppo in netto contrasto con le condizioni di incuria e abbandono segnalate dai lettori.

Secondo quanto riferito, il problema si ripresenterebbe con maggiore frequenza nei fine settimana, quando l’area è maggiormente frequentata.

I cittadini chiedono interventi di pulizia più regolari, controlli più stringenti e, soprattutto, maggiore senso civico. «È triste vedere ridotto così un posto che ha fatto parte della nostra storia – scrive un lettore – basterebbe poco per mantenerlo pulito».

Un appello, dunque, rivolto sia agli enti competenti sia alla collettività: il rispetto degli spazi comuni è responsabilità di tutti, soprattutto quando si tratta di luoghi che rappresentano un patrimonio naturale e storico del territorio.

Le segnalazioni dei cittadini continuano ad arrivare in redazione: foto e testimonianze restano uno strumento fondamentale per accendere i riflettori sulle criticità locali.