SEGNALAZIONI LETTORI: PATERNO': "BUCA PROFONDA PERICOLOSA E FILI APERTI , DAVANTI ALLA SCUOLA DON MILANI

Grossa buca con cavi e fili in bella mostra, con l'aggravante che ci troviamo nei pressi di una scuola e quindi in un'area quotidianamente frequentata anche da molti bambini.

Siamo in viale Kennedy, davanti alla scuola Don Milani.

La denuncia arriva da una cittadina che in alcuni scatti ha immortalato la buca e la fuoriuscita di alcuni cavi.

"E' indecente ma soprattutto pericoloso" il commento di una cittadina, a cui si accodano altre testimonianze di genitori preoccupati per l'incolumità dei propri figli, oltre che per un qualsiasi passante che si trovi a camminare in prossimità della buca e dei cavi scoperti. "Chi deve venire a metterli in sicurezza? Ci sono bambini di anche di 6 anni!", dice un altro commento a un'altra delle tante foto denuncia pervenuteci.