Segnalazioni urgenti a Paternò: buche profonde e pericolosissime in via Machiavelli e via Ugo Foscolo

Allarme sicurezza a Paternò, dove le buche sull’asfalto sono ormai numerose, soprattutto a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, che hanno aggravato una situazione già critica.

Quelle segnalate oggi sono solo alcune delle tante presenti sul territorio cittadino.

In via Machiavelli n. 48 è stata segnalata una buca estremamente profonda e ampia, colma d’acqua e quindi difficile da individuare in tempo, in particolare nelle ore serali. Un pericolo serio per automobilisti e, soprattutto, per scooter e motocicli.

🚧 Un’altra profonda buca è presente anche in via Ugo Foscolo, come documentato dalle foto inviate dai lettori. In questo punto diverse auto hanno già riportato danni e si segnalano anche cadute di mezzi a due ruote, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Queste situazioni rappresentano solo una parte delle numerose criticità presenti sulle strade di Paternò, aggravate dal maltempo e dall’usura del manto stradale. I cittadini chiedono interventi immediati e urgenti, almeno con una segnalazione provvisoria, in attesa del ripristino definitivo dell’asfalto.

👉 L’appello è chiaro: non si può aspettare che ci scappi il ferito grave.

📩 Invitiamo i cittadini di Paternò a continuare a inviare segnalazioni di buche, dissesti e situazioni di pericolo: così facciamo uno, dando più forza alle segnalazioni e richiamando l’attenzione su problemi che riguardano la sicurezza di tutti.

🙏 Grazie ai lettori per la collaborazione e per le segnalazioni: il contributo dei cittadini è fondamentale per tutelare la sicurezza della nostra comunità.