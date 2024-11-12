SEGNALAZIONI UTENTI: BUCA STRADALE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE CAUSA DISAGI AI RESIDENTI

Piove, e come spesso accade in città, il maltempo mette in evidenza i problemi infrastrutturali che gravano sui cittadini. Nella giornata di ieri, presso la nostra redazione, è arrivata una segnalazio...

Piove, e come spesso accade in città, il maltempo mette in evidenza i problemi infrastrutturali che gravano sui cittadini. Nella giornata di ieri, presso la nostra redazione, è arrivata una segnalazione riguardante una buca stradale nei pressi del civico 377 di via Circumvallazione, che sta provocando notevoli disagi ai residenti della zona.

La segnalazione dei residenti:

“Buonasera, mi scuso per il disturbo di domenica e per l’orario,” ha esordito il cittadino che ci ha scritto, evidenziando subito il disagio che si trova ad affrontare. "In via Circumvallazione, al numero 377, c’è una buca stradale che, quando piove, si riempie d’acqua.

Tutta l’acqua scivola verso la mia abitazione, invadendo l’ingresso di casa." Il residente non nasconde l'esasperazione per una situazione che sembra non trovare soluzioni e che si aggrava ulteriormente con il maltempo.

Oltre ai problemi causati dall'acqua, la presenza della buca crea fastidiosi rumori notturni, quando i veicoli, soprattutto pesanti, vi passano sopra. “Di notte il rumore è tale che non si riesce a dormire,” lamenta il residente, preoccupato non solo per il disagio acustico, ma anche per i rischi alla sicurezza. La buca, infatti, rappresenta un pericolo sia per i conducenti che per i pedoni, soprattutto quando il livello dell’acqua ne nasconde la profondità.

Il cittadino, che si è rivolto alla nostra redazione spera che le autorità locali possano intervenire quanto prima per riparare il manto stradale e prevenire ulteriori danni. La nostra redazione si unisce alla richiesta, invitando il Comune e gli uffici competenti a prendere in carico la segnalazione, assicurando così ai residenti una soluzione rapida ed efficace.