SEI DEL 2000? PER TE 500€ DA SPENDERE IN BUONI
Il programma Bonus Cultura è rivolto a chi ha compiuto 18 anni nel 2018 e prevede 500 euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Il Bonus mira a promuovere la cultura tra i giovani ed è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla pagina web sono indicati modalità e store presso cui spendere il proprio bonus.
Per avvalersi dell’opportunità è necessario effettuare la registrazione su 18app con la propria identità digitale (SPID), ed iniziare a creare buoni fino a 500 euro, dopo una accurata verifica del prezzo dei beni da acquistare. Sarà generato un buono corrispondente all'importo indicato.
Attraverso l’App si potrà salvare l’operazione sullo smartphone per stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online che aderiscono all’iniziativa.
C’è tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
https://www.18app.italia.it/#/