“Sembra una strada di campagna”: la denuncia dei residenti di via Gesù Giuseppe e Maria

Le immagini inviate alla redazione mostrano una pavimentazione deteriorata e rattoppi ormai consumati. I residenti chiedono un intervento definitivo.

Una strada del centro storico che, secondo i residenti, versa da anni in condizioni di forte degrado e necessita ormai di un intervento definitivo.

La segnalazione arriva da via Gesù Giuseppe e Maria, all'altezza dei numeri civici 28 e 30, dove la pavimentazione risulta danneggiata da tempo. Le immagini inviate alla redazione mostrano un ampio tratto di carreggiata interessato da cedimenti, avvallamenti e continui rattoppi che nel corso degli anni non hanno risolto il problema.

Secondo quanto riferito dai cittadini della zona, tutto sarebbe iniziato con alcune mattonelle staccate. Successivamente, tra lavori e ripristini mai completati in maniera adeguata, il deterioramento della sede stradale sarebbe progressivamente aumentato fino alla situazione attuale.

I residenti lamentano anche problemi igienici. L'area, infatti, sarebbe spesso utilizzata come punto dove vengono lasciati i bisogni dei cani e, con l'arrivo delle alte temperature, il cattivo odore renderebbe ancora più difficile la convivenza con questo disagio quotidiano.

Particolarmente criticato l'ultimo intervento di manutenzione. Secondo la segnalazione, sarebbe stato utilizzato asfalto a freddo senza un'adeguata compattazione, con il materiale che si sarebbe rapidamente sgretolato e disperso già dopo il passaggio dei veicoli.

«Sarebbe necessario un lavoro eseguito a regola d'arte con asfalto a caldo e un ripristino definitivo dell'area», chiedono i residenti, evidenziando come una strada situata in pieno centro urbano presenti condizioni che ricordano più una zona periferica o una strada di campagna.

I cittadini auspicano adesso un sopralluogo da parte degli uffici competenti e un intervento risolutivo che possa restituire sicurezza, decoro e vivibilità a una delle vie del centro cittadino.