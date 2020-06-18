SEQUESTRATA A BELPASSO CAVA ABUSIVA DI CIRCA 90.000 MQ NEL PARCO DELL’ETNA, SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTISCO. 4 PERSONE DENUNCIATE

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, nella prosecuzione delle attività avviate già da tempo nel territorio di alcuni Comuni facenti parte dell’estensione del Parco dell’Etna, hanno...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, nella prosecuzione delle attività avviate già da tempo nel territorio di alcuni Comuni facenti parte dell’estensione del Parco dell’Etna, hanno effettuato una mirata attività di riscontro nel Comune di Belpasso presso un’area di cava, già oggetto di controllo nell’anno 2019. Nel corso della verifica sono state riscontrate nuove escavazioni abusive di basalto lavico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Sequestrata l’intera attività composta da un’area di circa 90.000 mq. e da un impianto di frantumazione, nonché tre escavatori, due autocarri e tutti i locali adibiti ad uffici.

Denunciate all’A.G. 4 persone, il legale rappresentante e tre dipendenti sorpresi ad operare gli scavi abusivi e l’attività di frantumazione non autorizzata.

Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 1.500.000,00 Euro.