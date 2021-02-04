SEQUESTRATA AREA DI CIRCA 1500 MQ ADIBITA ILLECITAMENTE A DISCARICA DI RIFIUTI IN CONTRADA PORRAZZO

Nel quadro della costante attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti di natura ambientale, gli uomini del Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambien...

Nel quadro della costante attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti di natura ambientale, gli uomini del Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale coordinati dall’ispettore Rizzo ed Ispettore Basso hanno scoperto e sequestrato in contrada Porrazzo un’area di oltre 1.500 metri quadri, adibita a discarica abusiva, in cui erano presenti svariate tipologie di rifiuti speciali.

Denunciato il proprietario, le indagini proseguono.

Soddisfazione dell'Assessore all’Ecologia, Luigi Gulisano dichiara "Semplicemente lavoro e attenzione.

In questi momenti di grande difficoltà cerchiamo comunque di portare avanti gli impegni presi. Ringrazio il Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale per il grande lavoro che svolge.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270703421156963&id=104353531125287