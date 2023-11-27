SEQUESTRATA OFFICINA ABUSIVA A CATANIA: MULTA DI 5.164 EURO PER IL TITOLARE

La polizia ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati al ripristino della legalità e del decoro urbano nello storico quartiere di San Berillo Vecchio e nelle aree adiacenti....

La polizia ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati al ripristino della legalità e del decoro urbano nello storico quartiere di San Berillo Vecchio e nelle aree adiacenti.

Gli agenti del commissariato centrale, della polizia stradale e del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, con il supporto operativo delle pattuglie della Polizia locale, hanno effettuato un’accurata e capillare attività di pattugliamento dinamico, realizzando numerosi posti di controllo del rione in particolare in piazza Turi Ferro, via Di Prima, via Sturzo e Piazza Papa Giovanni XXIII.

L’obiettivo è stato quello di contrastare varie forme di illegalità diffusa, abusivismo, violazioni al Codice della Strada, furti e reati predatori.

Nel complesso sono state controllate 196 persone e 96 veicoli. Sono state contestate 17 violazioni del Codice della Strada, soprattutto per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, assenza della necessaria revisione e divieto di sosta, con il conseguente sequestro o fermo dei veicoli. Effettuati controlli anche nei confronti di 16 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in regime di detenzione domiciliare, trovati regolarmente in casa.

Durante il monitoraggio, è stata controllata un’officina meccanica in via di Prima, che, a seguito degli accertamenti, è risultata abusiva in quanto priva di qualsiasi titolo autorizzativo.

Pertanto, gli agenti hanno provveduto a sequestrare l’attività e tutta l’attrezzatura meccanotronica, elevando nei confronti del titolare una multa di 5.164 euro.

Il pattugliamento effettuato nelle ore serali, invece, ha interessato la zona compresa tra piazza Bellini, via Sangiuliano e via Coppola, caratterizzate da un considerevole afflusso di cittadini e turisti soprattutto nel fine settimana. Gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale hanno contestato 19 violazioni al Codice della Strada per divieto di sosta, procedendo anche alla rimozione di un’autovettura.