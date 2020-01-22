SEQUESTRATE 140MILA PAIA DI SCARPE NIKE ED ADIDAS FALSE, ARRESTI A CATANIA E ROMA

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito, nella Capitale e in provincia di Catania, 8 misure restrittive della libertà personale nei confronti di un'associa...

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito, nella Capitale e in provincia di Catania, 8 misure restrittive della libertà personale nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata alla distribuzione e commercializzazione di calzature contraffatte.

Il gruppo, organizzato in forma imprenditoriale e gestito da cinesi e marocchini, importava calzature di noti marchi che, una volta superate le procedure di sdoganamento, venivano vendute al dettaglio in gran parte del territorio nazionale e nella città di Valencia.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino, anche grazie al supporto della Policia Nacional spagnola, hanno sequestrato oltre 140.000 paia di scarpe copie di analoghi modelli prodotti da Adidas e Nike, evitando così che la merce potesse invadere il mercato nazionale e quello iberico.

Gli articoli sequestrati, qualora immessi in commercio, avrebbero fruttato agli indagati oltre due milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di fare piena luce sui ruoli dei singoli soggetti appartenenti alla filiera del falso e, anche attraverso intercettazioni telefoniche, pedinamenti e attività di osservazione.

L'Autorità Giudiziaria quindi ha disposto il sequestro "per equivalente" di beni mobili ed immobili nella disponibilità degli indagati (due appartamenti e svariati autoveicoli)