SEQUESTRATE 5 TONNELLATE E MEZZO DI HASHISH NEL CANALE DI SICILIA TRASPORTATE DA UN VELIERO
Sequestrate nel Canale di Sicilia, dalla Guardia di Finanza, oltre 5 tonnellate di hashish nascoste in un veliero battente bandiera turca.Arrestati 3 membri dell’equipaggio nell’ambito dell’operazione...
Sequestrate nel Canale di Sicilia, dalla Guardia di Finanza, oltre 5 tonnellate di hashish nascoste in un veliero battente bandiera turca.
Arrestati 3 membri dell’equipaggio nell’ambito dell’operazione Libeccio International, condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, con il supporto operativo del gruppo aeronavale di Messina e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata grazie anche alla collaborazione internazionale con le autorità francesi e turche.
Il veliero “Solen 1” è stato bloccato al largo di Marettimo: si tratta di un monoalbero di 12 metri.
A bordo sono stati trovati 187 colli di iuta contenenti l’hashish, per un totale di 5.474 kg.