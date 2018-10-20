SEQUESTRATE GRANDI QUANTITÀ DI ALIMENTI SURGELATI NON IDONEI AL CONSUMO

Accadeva a Milazzo nei giorni scorsi quando gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, durante un mirato servizio di controllo, fermavano un grosso mezzo commerc...

Accadeva a Milazzo nei giorni scorsi quando gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, durante un mirato servizio di controllo, fermavano un grosso mezzo commerciale di una ditta di distribuzione verificando che quanto trasportato era conservato ad una temperatura notevolmente superiore rispetto al previsto.

Per tale motivo pizze, pesce, verdure, funghi, gelati, pasta ed altro, destinati a vari supermercati dell’hinterland milazzese e catanese, venivano dichiarati dal medico-veterinario dell’ASP intervenuto sul posto non idonei al consumo umano poiché alterati dall’interruzione della “catena del freddo”.

Nel corso del controllo, si accertava altresì che alcune forniture erano già state distribuite ad alcuni supermercati; pertanto d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, si procedeva al sequestro dei surgelati consegnati.

Il conducente del mezzo veniva sottoposto alla sanzione amministrativa di 1032,00 euro per non aver rispettato le condizioni di temperatura previste dalla legge e denunciato, insieme allo stesso distributore per aver consentito la diffusione di alimenti in cattivo stato di conservazione e quindi non idonei al consumo umano.

La specialità e la specificità dei controlli svolti dalla Polizia Stradale ha, di certo, garantito agli abitanti della provincia di Messina una “tavola più sicura” e proseguirà anche su altri settori specialistici nei prossimi giorni.