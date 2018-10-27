SEQUESTRATE IN UN’ABITAZIONE ARMI E MUNIZIONI ILLEGALI NONCHÉ BENI E VALORI INGUSTIFICATI, DENUNCIATI DUE SOGGETTI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria e di specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, hanno sequestrato...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria e di specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, hanno sequestrato munizioni di vario calibro, armi, droga e orologi di valore occultati all’interno di un’abitazione di Acireale (CT).

In particolare, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, con l’ausilio di un’unità cinofila e personale Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Gruppo di Catania, hanno effettuato una perquisizione presso l’appartamento occupato da G.M. (cl.1955) e G.F. (cl.1976) - rispettivamente padre e figlio, entrambi con precedenti di polizia per reati di furto - ove le Fiamme Gialle avevano rilevato dei movimenti sospetti.

L’attività operativa ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro 1 pistola semi-automatica, 1 fucile e munizioni di vario calibro, detenute illegalmente, nonché alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina ed infine, quali beni e valori di possibile provenienza furtiva e ingiustificati, n.12 orologi di valore e 5 assegni, questi ultimi dell’importo complessivo di oltre 14 mila euro.

Informata la Procura della Repubblica di Catania, i due acesi sono stati segnalati all’A.G. per ricettazione, detenzione abusiva di armi e violazioni alle leggi di pubblica sicurezza nonché alla Prefettura di Catania per la detenzione di sostanza stupefacente di modica quantità.