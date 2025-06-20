Sequestrate oltre 3 tonnellate di prodotti ittici non idonei al consumo ad Acireale

La Guardia costiera etnea ha sequestrato oltre 3 tonnellate di prodotti ittici di varie specie, destinate alla vendita locale che riportavano l'indicazione del termine minimo di conservazione scaduto....

Gli "Ispettori pesca" della Capitaneria di porto - Guardia costiera, all'atto del controllo hanno rinvenuto anche circa 500 Kg. di prodotti ittici congelati privi della necessaria etichettatura idonea ad identificare il prodotto e tracciarne la provenienza.

Il grossista è stato sanzionato con un verbale amministrativo di 2.166 euro per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici.

A seguito di accertamento sanitario da parte dei medici veterinari della Azienda Sanitaria del distretto di Acireale che lo ha dichiarato non idoneo al consumo umano, tutto il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro e successivamente avviato alla distruzione a carico del trasgressore