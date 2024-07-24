SEQUESTRATI 121 MILIONI DI EURO ALLA FILIALE ITALIANA DI AMAZON PER FRODE

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 121 milioni di euro per...

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 121 milioni di euro per frode fiscale a carico della filiale italiana di Amazon, colosso dell'e-commerce.

L'indagine, come altre del pm Storari, vede al centro i "serbatoi di manodopera", presunto sistema attraverso il quale grandi aziende si garantiscono "tariffe altamente competitive" sul mercato "appaltando" per i loro servizi di logistica la manodopera a cooperative, consorzi e società "filtro" in modo irregolare, con annesso "sfruttamento del lavoro".

Il presunto "sistema" descritto anche in quest'ultima indagine, che ha portato stamani al sequestro d'urgenza da 121 milioni, era già venuto a galla anche nei casi, solo per citarne alcuni, delle inchieste su Dhl, Gls, Uber, Lidl, Brt, Geodis, Esselunga, Securitalia, Ups, Gs del gruppo Carrefour e Gxo, con ultimo sequestro da quasi 84 milioni il 2 luglio. Anche il sequestro firmato dai pm a carico di Amazon Italia, gruppo fondato da Jeff Bezos con oltre 500 miliardi di fatturato all'anno, dovrà essere convalidato dall'ufficio gip.

Dalle inchieste sono emerse vicende in fotocopia di lavoratori "sfruttati", costretti a passare come in una "transumanza" da una società all'altra dalle quali erano formalmente assunti - società "filtro" o consorzi - e lasciati sempre senza contributi previdenziali e assistenziali.

Un presunto "schema" realizzato con false fatture ed evasione dell'Iva e che ha visto al centro nelle varie inchieste, oltre alla logistica, anche i servizi di facchinaggio e di vigilanza privata, tutti messi nel mirino dalla Procura milanese, guidata da Marcello Viola e con la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano.

Con le inchieste, coordinate dal pm Storari, le imprese, almeno una quindicina in tutto, hanno, poi, versato all'erario, come risarcimenti sulle somme contestate, un "totale" di circa mezzo miliardo di euro, come era stato evidenziato pure nell'ultimo decreto di sequestro: ad esempio, oltre 35 milioni da Dhl, 38 milioni da Gls, quasi 48 milioni da Esselunga, 146 milioni da Brt, oltre 86 milioni da Ups. Inoltre, le società, come chiarito dalla Procura, "hanno proceduto ad internalizzare i dipendenti, prima 'in balia' delle cooperative". Sono stati stabilizzati così negli anni circa 14mila dipendenti e a 70mila è stato aumentato lo stipendio.

Pm, non versati contributi ai lavoratori - Ricostruendo "la 'filiera della manodopera', è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati 'schermati' da società 'filtro' che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società 'serbatoio'), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale".

Lo scrive il procuratore di Milano Marcello Viola in una nota in relazione al sequestro da oltre 121 milioni di euro a carico della filiale italiana di Amazon, ossia di Amazon Italia Transport srl, con sede in viale Monte Grappa, a Milano. Le indagini, "eseguite dal Nucleo di Polizia economico finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera".

Le ipotesi investigative riguardano, spiega la Procura, "una complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale", ossia Amazon Italia, "del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti".

Sono in corso, inoltre, prosegue la Procura, "diverse perquisizioni nelle province di Milano e Torino nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, con contestuale notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest'ultima".

"Sfruttamento dei lavoratori in corso" - Il "meccanismo fraudolento è tutt'ora in atto, con rilevantissime perdite per l'erario e situazioni di sfruttamento lavorativo che perdurano, a tutto vantaggio di Amazon Italia Transport srl". Lo scrivono i pm di Milano Paolo Storari e Valentina Mondovì nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza da oltre 121 milioni di euro a carico della filiale italiana del colosso del commercio elettronico.

Dalle 94 pagine del decreto, che dovrà essere convalidato dal gip Luca Milani, risulta che per la presunta frode fiscale sono indagati tre responsabili della srl, Gabriele Sigismondi, Adriano Susta e Jason Miller, oltre alla stessa società per la responsabilità amministrativa.

La presunta frode, attraverso la "somministrazione illecita di manodopera", sarebbe stata commessa, stando alle imputazioni, tra il 2017 e il 2022, con effetti anche sulle "dichiarazioni Iva" del 2023.

Emerge, scrivono ancora i pm, "un sistema piramidale con all'apice Amazon Italia Transport srl nella gestione del servizio di trasporto e consegna cosiddetto 'di ultimo miglio' in apparenza affidato a enti fornitori, realizzato a vari livelli attraverso la concatenazione di contratti di appalto o di trasporto ed il coinvolgimento di diversi soggetti quali 'serbatoi di primo livello' e 'serbatoi di secondo livello'".

