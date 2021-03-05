SEQUESTRATI 22 CAVALCAVIA A RISCHIO LUNGO L’AUTOSTRADA A20 MESSINA PALERMO

Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato il sequestro preventivo di ventidue cavalcavia a rischio crollo che ricadono sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nel Messinese; il provvedimento è stat...

Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato il sequestro preventivo di ventidue cavalcavia a rischio crollo che ricadono sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nel Messinese; il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia Stradale.

I cavalcavia sono stati affidati in custodia - dice la polizia - agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei necessari interventi funzionali e delle operazioni di ripristino.

Quattro persone sono state denunciate per omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

Salvatore Minaldi direttore generale del consorzio autostrade siciliane dopo il sequestro dei cavalcavia nel Messinese dice: "L'indagine a tappeto avviata, che in verità interessa la totalità della nostra rete autostradale - prosegue - ha già fornito i primi esiti a seguito dei quali, com'è noto, siamo intervenuti dove era necessario in modo celere e deciso. Nel dettaglio sono 21 le strutture oggetto di indagine, tutte attraversate da strade non di nostra competenza.

Di queste 21, 17 sono attualmente oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, progettati da ingegneri e approvati secondo le normative vigenti. Per 3 sono in corso indagini strutturali approfondite sulla scorta delle segnalazioni rilasciate dai progettisti. Infine, su l'ultimo rimanente si è già intervenuto sulle selle di appoggio alle travi". (ANSA).