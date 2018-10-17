SEQUESTRATI 84 KG. DI MARIJUANA, ARRESTATO UN CITTADINO ALBANESE.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, hanno tratto in arresto un cittadino albanese che all’interno della propria abitazione di Tremestieri Etneo (CT) occultava 84 kg di marijuana.In partic...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, hanno tratto in arresto un cittadino albanese che all’interno della propria abitazione di Tremestieri Etneo (CT) occultava 84 kg di marijuana.

In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria e di specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, hanno individuato nel predetto comune un immobile destinato allo stoccaggio di sostanze stupefacenti ed in uso, quale abitazione, ad un cittadino albanese M. R. (cl.1983).

La perquisizione dell’appartamento ha consentito di scoprire, all’interno dell’armadio di una camera da letto, oltre 30 involucri di cellophane trasparente sottovuoto, alcuni dei quali custoditi in dei trolley, contenenti della sostanza vegetale di colore marrone che, sottoposta ad analisi speditive, è risultata essere marijuana del peso complessivo di circa Kg. 84,00.

Nell’abitazione vi era tutto il necessario per il confezionamento della marijuana (rotoli di cellophane, bilancia di precisione, macchinario per la sigillatura sottovuoto).

La sostanza stupefacente sequestrata, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, circa 600.000 euro.

Informata la Procura della Repubblica di Catania, il cittadino di nazionalità albanese è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria