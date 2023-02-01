SEQUESTRATI A CATANIA 100 MILA GIOCATTOLI CONTRAFFATTI E PERICOLOSI

La guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 100 mila giocattoli contraffatti in un esercizio commerciale di il cui titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria etnea. Le Fiamme Gialle...

La guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 100 mila giocattoli contraffatti in un esercizio commerciale di il cui titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria etnea. Le Fiamme Gialle etnee hanno focalizzato l’attenzione su un grossista asiatico il cui deposito risultava molto frequentato da commercianti e rivenditori dell’area metropolitana.

L’intervento dei Finanzieri ha consentito di accertare la presenza di un’ingente quantità di giocattoli falsificati di vari marchi esposti nelle scaffalature del negozio, mentre il minuzioso controllo della struttura commerciale ha permesso di svelare l’esistenza di un locale occultato da un pannello scorrevole. Rimossi i prodotti posizionati sui ripiani e spostato lo scaffale, i militari della Guardia di finanza del I Gruppo di Catania sono entrati nel vano nascosto all’interno del quale hanno rinvenuto un’ulteriore consistente quantità di merce destinata al commercio.

L’ingegnoso sistema escogitato per eludere i controlli non è bastato però a evitare il sequestro di migliaia di giocattoli verosimilmente contraffatti, riproducenti diversi personaggi noti ai più piccoli come Lilo e Stitch, Pokemon, Me contro te e Dragon Ball. Difatti, al momento del controllo il grossista non è stato in grado di esibire la documentazione commerciale attestante la provenienza della merce, il regolare acquisto o l’importazione in Italia. L’immissione in commercio di tali giochi desta particolare preoccupazione a causa della potenziale pericolosità dovuta alla dubbia qualità dei materiali utilizzati e alla scarsa qualità costruttiva.