SEQUESTRATI A CATANIA STALLE ABUSIVE CON TRE CAVALLI E DENUNZIATI AUTORI ILLECITI

La Polizia Municipale di Catania, con proprio personale delle sezioni Polizia edilizia e Vigilanza ambientale, coadiuvato dai militari della Stazione Carabinieri Librino, ha condotto un’operazione nel...

La Polizia Municipale di Catania, con proprio personale delle sezioni Polizia edilizia e Vigilanza ambientale, coadiuvato dai militari della Stazione Carabinieri Librino, ha condotto un’operazione nel quartieri Zia Lisa

II che ha portato al sequestro penale di quattro immobili adibiti a stalla e abitazione, costruiti abusivamente su terreno comunale, e dei tre cavalli che erano all’interno dei locali.

L’attività operativa, consistita in osservazioni e appostamenti, ha consentito di individuare alcuni fabbricati abusivi realizzati su terreno pubblico comunale, all’interno dei quali si sospettava vi fossero cavalli non dichiarati, ovvero privi di microchip.

Dopo alcuni accertamenti preventivi, avuta la certezza della presenza degli animali, si è proceduto sequestrando i tre giovani puledri purosangue, di cui due appartenenti a un unico proprietario e l’altro a persona rinvenuta sul posto e identificata. Contestualmente, sono stati individuati gli autori degli immobili abusivi, che sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Catania.

I tre cavalli rinvenuti nelle stalle abusive – due dei quali affidati provvisoriamente a un maneggio privato – sono stati sottoposti ad accurato controllo sanitario da parte dei veterinari dell’Asp e dotati di microchip identificativo.