SEQUESTRATI IN PROVINCIA DI CATANIA OLTRE 340.000 ARTICOLI CONTRAFFATTI O NON A NORMA

Nel corso delle ultime settimane, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un’operazione articolata volta alla repressione della contraffazione e al controllo della sicurezza prodotti, hanno sequestrato oltre 340.000 articoli contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza, per un valore commerciale di 370.000 euro.

In particolare il I Gruppo di Catania ha operato un maxi sequestro in un esercizio commerciale ubicato nel territorio di Misterbianco, gestito da soggetti di nazionalità cinese. L’intervento ha portato al sequestro di oltre 137.000 articoli contraffatti e non conformi alle vigenti normative di sicurezza. Tra i beni rinvenuti figurano oltre 5.400 giocattoli, molti dei quali recano marchi tutelati dalla normativa sulla proprietà industriale e peluche riproducenti il marchio registrato “Coccolotti” della Giochi Preziosi S.p.A. La contraffazione di questi prodotti non solo viola i diritti di proprietà intellettuale, ma espone anche i consumatori, in particolare i più giovani, a gravi rischi legati alla sicurezza della salute.

Sempre nello stesso ambito, la Compagnia di Acireale ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale, anch’esso gestito da soggetti di nazionalità cinese, sequestrando 228 giocattoli non conformi alle disposizioni sancite in materia di sicurezza dei prodotti che, qualora immessi al consumo avrebbero esposto a gravi rischi per la salute pubblica i giovani consumatori.

Un’attività info-investigativa approfondita e un costante controllo del territorio hanno permesso alla Compagnia Pronto Impiego di individuare un grossista di numerosi commercianti locali, e al sequestro di circa 175.000 articoli contraffatti, che ha riguardato una varietà di prodotti, tra cui, giocattoli, accessori per la telefonia, occhiali e portafogli.

Anche la Compagnia di Caltagirone, nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio, ha recentemente sequestrato 4.100 articoli elettronici attinenti le festività natalizie del tipo “luci decorative natalizie da interno/esterno”, non conformi alle vigenti normative comunitarie attestanti gli standard di sicurezza, risultando privi della marcatura CE, esponendo i consumatori a possibili rischi.

Infine, la Compagnia di Riposto ha svolto un’importante operazione, che si è conclusa con il sequestro di circa 25.000 articoli di vario genere, tra cui prodotti per la cura della persona, bigiotteria e luci natalizie in un esercizio commerciale gestito da soggetti di nazionalità cinese riscontrando gravi violazioni delle normative sulla sicurezza dei prodotti. I beni sequestrati risultavano privi delle informazioni minime obbligatorie, come il marchio CE, i dati dell’importatore e del fabbricante, e le indicazioni in italiano, violando così le disposizioni stabilite dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e altre normative specifiche.

I prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro penale, con contestuale denuncia all’Autorità Giudiziaria dei responsabili, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre per quelli non conformi alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti, si è proceduto al sequestro amministrativo con la conseguente irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.