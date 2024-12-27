Sequestrati oltre 4 mila articoli pirotecnici a Misterbianco: un denunciato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un intervento presso un’attività commerciale di Misterbianco, sequestrando oltre 4 mila articoli pirotecnici, pote...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un intervento presso un’attività commerciale di Misterbianco, sequestrando oltre 4 mila articoli pirotecnici, potenzialmente pericolosi e dannosi per la incolumità pubblica, pronti per essere immessi nel mercato in occasione delle prossime festività natalizie.

In particolare, i finanzieri del I Gruppo di Catania, a seguito di attività di intelligence sviluppata con servizi di controllo economico del territorio, hanno individuato nel centro urbano di Misterbianco un’attività commerciale gestita da un cittadino italiano all’interno della quale erano custoditi, in assenza delle previste autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e con modalità non conformi alle vigenti disposizioni di legge, diversi scatoloni contenenti nel complesso oltre 170 Kg di prodotti pirotecnici, appartenenti alle categorie F2 e P1 di cui al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, aventi una massa attiva superiore al limite consentito e che il commerciante non poteva detenere poiché privo di licenza di P.S..

Tra questi vi sono le “Batterie di tubi monocolpo” confezionate in diverse dimensioni, della tipologia “100 colpi” aventi un’elevata carica esplosiva, e altre che, pur avendo una minore carica, risultano altrettanto pericolose se utilizzate incautamente. Inoltre sono stati rinvenuti oltre 2.800 petardi (emettitori di suono) di svariati tipi quali Tiger – Demon e Thunder, di elevata pericolosità per l’incolumità delle persone.

Le merci pericolose erano state accatastate, unitamente ad altro materiale plastico, all’intero di un magazzino sprovvisto di dispositivi antincendio, costituendo in tal modo un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con il sequestro di oltre 4 mila artifici illegali e la contestuale denuncia a piede libero, alla competente Autorità Giudiziaria, del cittadino italiano, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, per detenzione illecita di materiale esplodente.

La pericolosità della merce sequestrata ha necessitato dell’intervento del personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania che ha messo in sicurezza i luoghi ispezionati.