SEQUESTRATI OLTRE 5 KG DI DROGA A RIPOSTO. TRE IN MANETTE

I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza il 37enne Davide ARCIDIACONO, il 26enne Giuseppe MAMMINO e la 31enne Alfina TORRISI, tutti di Acireale, poiché ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari stavano pattugliando a Riposto la zona di via Strada per contrastare il fenomeno della microcriminalità quando in lontananza, hanno visto l’approssimarsi di due Smart For Two che procedevano accodate a forte velocità.

Il caso ha voluto che entrambe le macchine si fermassero contemporaneamente in corrispondenza dell’ingresso di un palazzo, talché i militari hanno così deciso di osservare discretamente l’evolversi della situazione.

In particolare hanno visto che il conducente di una di esse, l’ARCIDIACONO appunto, era sceso dall’autovettura sulla quale era passeggera la TORRISI e si era diretto all’interno del cortile del palazzo come per fare un sopralluogo, quindi è ritornato sui suoi passi avvicinandosi all’altra Smart condotta invece dal MAMMINO ed estrarre dal bagagliaio una grossa busta in plastica di colore nero.

A questo punto i militari hanno deciso d’intervenire e, con l’aiuto di un’altra pattuglia frattanto chiamata in ausilio, hanno perquisito i presenti e le autovetture scoprendo che all’interno del sacco prelevato dall’ARCIDIACONO erano custodite 5 buste termosaldate contenenti complessivamente kg 5,210 di marijuana dei quali, manco a dirlo, nessuno dei tre ha saputo dare alcuna spiegazione.

I tre, espletate le formalità di rito, sono stati associati al carcere catanese di Piazza Lanza.