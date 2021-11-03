95047

SEQUESTRI 9 GREEN PASS FALSI, ANCHE QUELLO DI PIPPO FRANCO

03 novembre 2021
I carabinieri del Nas, su richiesta della Procura di Roma, hanno proceduto oggi al sequestro di nove green pass falsi tra cui quello nella disponibilità’ dell’attore Pippo Franco.

L’attivita’ rientra nell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, in cui si ipotizza il reato di falso. Tra i lasciapassare falsi, rilasciati da un medico di base e odontoiatra gia’ perquisito, anche quello destinato ad un ex magistrato.

I certificati sono stati disattivati presso il database del ministero della Salute. In base a quanto si apprende il documento sarebbe stato utilizzato da alcuni indagati anche per accedere in locali.

