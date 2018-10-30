SEQUESTRO PER 1,5 MILIONI NEI CONFRONTI DI IMPRENDITORE AGRICOLO DI PALAGONIA
Dalle prime ore della mattinata odierna personale della D.I.A. di Catania, diretta dal 1° Dir. Della Polizia di Stato dr. Renato PANVINO, sta eseguendo un decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – su proposta avanzata dal Direttore della D.I.A, Gen.Div. Giuseppe GOVERNALE, in sinergia con la locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di un imprenditore agricolo di Palagonia (CT).
Il valore dei beni, mobili, immobili e rapporti bancari, sottoposti a sequestro, è stimato in circa 1.500.000,00 di euro.
