Sequestro record di droga a Catania: trovate 716 pasticche di metanfetamina rosa

Il cane antidroga della Polizia ha individuato un garage utilizzato come deposito di stupefacenti. Arrestato un 58enne, sequestrate marijuana, hashish e 716 pasticche di metanfetamina rosa.

Una vasta operazione antidroga è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato di Catania che ha sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, già ripartite in dosi pronte per essere spacciate potenzialmente ai più giovani.

L’intervento è stato effettuato dai poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, nell’ambito delle incessanti azioni di prevenzione e contrasto al traffico di droga in città.

Nello specifico, durante un’attività di pattugliamento del territorio, “Briska”, il cane antidroga della Polizia di Stato, ha fiutato la presenza di stupefacenti all’interno di un garage, nei pressi di via XXXI Maggio, con la serratura forzata e richiuso con un lucchetto, probabilmente applicato da chi aveva occupato il locale. L’apertura della saracinesca si è resa possibile grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Il cane-poliziotto ha accompagnato il suo conduttore nel luogo in cui erano stati nascosti 500 grammi di marijuana e 500 grammi di hashish. Oltre alla droga, sono stati trovati dei documenti riconducibili ad un uomo, un 58enne residente nel quartiere San Leone, che, pochi minuti dopo, si è presentato sul posto, ammettendo ai poliziotti le proprie responsabilità. Nel frattempo, Briska ha continuato a cercare all’interno del garage, segno che il ritrovamento di stupefacenti non si era del tutto completato. A destare la curiosità dei poliziotti è stato un barattolo per presunti integratori alimentari. Una volta aperto, sono state trovate 716 pasticche di metanfetamina rosa, una droga sintetica particolarmente pericolosa, dagli effetti devastanti per la salute.

Ritenendo che l’uomo potesse nascondere altra droga, i controlli sono stati estesi anche alla sua abitazione che è stata perquisita da cima a fondo, rinvenendo, anche in questo caso, hashish e altre pasticche, pronte per essere vendute.

Per Catania si tratta di un sequestro record di metanfetamina, droga spesso utilizzata in discoteca e diffusa tra i più giovani.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 58enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto di accompagnare il 58enne in carcere.