Sequestro da un milione di euro e un quadro del pittore Lo Iacono alla “Nuova Sport Car S.p.A.”

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo e dopo articolate indagini, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, nei confronti di Vincenzo Corrado Rappa e di Walter Virga, avente ad oggetto beni mobili e immobili per un importo, per ciascuno dei due, di oltre 1 milione di euro, nonché un dipinto del pittore palermitano Francesco Lo Iacono del valore di quasi 95 mila euro.

In particolare, a Virga sono stati sequestrati euro 71 mila fra disponibilità su conti correnti e polizze assicurative, nonché due immobili del valore complessivo stimato di circa 370 mila euro. A Rappa, oltre al dipinto di Lo Iacono, è stato sequestrato un appartamento di oltre 400 mq, vincolato fino a concorrenza di 1 milione di euro.

Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle palermitane hanno consentito di accertare che Walter Virga – amministratore giudiziario dei compendi aziendali del “Gruppo Rappa”, sottoposti a misura di prevenzione – e Vincenzo Corrado Rappa – destinatario della proposta per l’applicazione di detta misura di prevenzione – si sono appropriati, in concorso tra loro, della somma complessiva di € 1.027.987, sottraendola dalle casse della “Nuova Sport Car S.p.a.”

Ciò è avvenuto mediante l’indebita compensazione, disposta da Virga senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice delegato, di un debito pari a circa 564.500 euro del Rappa nei confronti della Nuova Sport Car S.p.a. – derivante da somme da questi in precedenza prelevate dalle casse della società in assenza di valido titolo causale – con crediti asseritamente vantati da Rappa nei confronti della medesima società a titolo di compenso per il ruolo di amministratore unico, nonchè mediante il versamento, in suo favore, delle relative ritenute fiscali, per un ammontare di circa € 473.700.

Dalle indagini della Guardia di Finanza è inoltre emerso che Vincenzo Corrado Rappa ha sottratto dai beni della “Nuova Sport Car S.p.a.” anche un dipinto del pittore palermitano Francesco Lo Iacono, olio su tela “Palermo e Monte Pellegrino”, acquistato dalla casa d’aste Sotheby’s per una valore di circa € 95.000.

Per tali vicende Virga e Rappa sono indagati, in concorso tra loro, per il delitto di peculato, nonché, quest’ultimo, anche per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.