Serata nera ieri a Paternò: due incidenti stradali e quattro feriti nel giro di pochi minuti

Paternò (CT) – Una serata difficile sulle strade di Paternò, dove in poche ore si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto diversi mezzi e provocato quattro feriti.

Il primo sinistro è avvenuto nel cuore della città, mentre il secondo si è verificato poco dopo in una zona diversa, con dinamiche distinte ma entrambe con conseguenze significative per gli automobilisti coinvolti.

🔹 Incidente in centro città

Il primo episodio si è verificato in via Vittorio Emanuele, dove un’auto si è ribaltata al centro della carreggiata dopo un impatto con veicoli parcheggiati. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due donne, che sono state soccorse e trasportate all’ospedale per accertamenti. Nonostante il forte impatto, le loro condizioni non risultano gravi.

🔹 Secondo incidente in zona Scala Vecchia

A distanza di pochi minuti, un altro sinistro si è verificato all’angolo tra via Goffredo Mameli e via Savona, nella zona Scala Vecchia. In questo caso due autovetture si sono scontrate violentemente, riportando danni significativi.

I soccorsi del 118 hanno prestato le prime cure ai due feriti, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione.

🔹 Interventi e viabilità

In entrambi i sinistri sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire le dinamiche e gestito la viabilità per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

La circolazione è stata temporaneamente rallentata in entrambe le aree interessate dagli incidenti, con disagi risolti dopo la conclusione delle operazioni di emergenza.

🔹 Attenzione alla sicurezza stradale

Questi due incidenti, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro nella stessa serata, richiamano l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle ore serali. Gli automobilisti sono invitati a prestare sempre la massima attenzione alla guida e alle condizioni del traffico.