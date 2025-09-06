Serena è tornata a casa: «Sta bene». Rintracciata a Biancavilla dai Carabinieri dopo l’appello su “Chi l’ha visto?”

CATANIA – Buone notizie sul caso di Serena, la 14enne di cui non si avevano più notizie dal 18 agosto 2025. Come comunicato dai familiari tramite “Chi l’ha visto?”, la ragazza è rientrata a casa nella...

CATANIA – Buone notizie sul caso di Serena, la 14enne di cui non si avevano più notizie dal 18 agosto 2025. Come comunicato dai familiari tramite “Chi l’ha visto?”, la ragazza è rientrata a casa nella tarda serata di ieri, venerdì 5 settembre, ed è in buone condizioni. I genitori hanno espresso gratitudine a quanti hanno condiviso gli appelli e fornito segnalazioni nelle scorse ore.

Secondo quanto ricostruito, la giovane, fattasi sentire con la madre, è stata poi individuata e rintracciata a Biancavilla dai Carabinieri della locale stazione, all’interno di un’abitazione privata.

La 14enne è stata successivamente riconsegnata ai familiari.

Il caso era stato rilanciato il 4 settembre attraverso i canali social e il sito della trasmissione, attirando l’attenzione di moltissimi utenti e delle comunità locali. L’allontanamento, avvenuto la sera del 18 agosto, aveva destato grande apprensione-