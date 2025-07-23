Serie A e Champions League 2025/2026 tra favorite e sorprese

che si preparano ad affrontare la Serie A e la Champions.Questo sarà il secondo anno del nuovo format, ma già nella scorsa stagione ci sono state molte sorprese, come le favorite che si sono affrontat...

che si preparano ad affrontare la Serie A e la Champions.

Questo sarà il secondo anno del nuovo format, ma già nella scorsa stagione ci sono state molte sorprese, come le favorite che si sono affrontate nei playoff, la cavalcata incredibile di Inter e Barcellona, il devastante epilogo del PSG campione in carica.

Le statistiche sono pronte e il palinsesto delle scommesse di Champions League su Betfair ci presenta le favorite, così come le quote Antepost di Serie A ci riservano anche delle sorprese.

Napoli e Inter favorite alla vittoria dello Scudetto

Non è questa la sorpresa, perché con le rose che si ritrovano e le prestazioni incredibili dell’ultima stagione, è statisticamente scontato che il Napoli campione in carica, viaggia come favorito a quota 3 per la vittoria del campionato.

Il Biscione entra a quota 3.5 nel palinsesto Antepost e non solo deve dimenticare una stagione terminata con zero titoli, ma deve riscattare anche le ottime statistiche sia in campionato che in Champions, almeno fino alle semifinali.

Juventus, Roma e Milan le sorprese di questo campionato

Juventus e Milan rientrano tra le underdog, con la Vecchia Signora quotata vincente campionato a 5.5 e il Diavolo vincente a quota 6.5, ma sarebbe già una sorpresa vedere i Rossoneri alzare il Tricolore, un po’ meno se ci sarà Allegri sulla panchina.

La vera sorpresa è la Roma del Gasp, che si presenta timida ma attrezzata a quota 13 per la vittoria dello scudetto, con Ranieri dietro le quinte che potrebbe ripetere l’impresa dello scorso anno, quando la Lupa ha dominato lo score in campionato per almeno 20 match come migliore delle ultime gare giocate.

Liverpool, PSG e Barcellona le favorite alla vittoria della Champions 2026

Per quanto riguarda la coppa dalle grandi orecchie, il palinsesto bet di Champions 2025/2026 su Betfair mette Liverpool e PSG quotate a pari merito a 6.5 come favorite. Dietro c’è il Barcellona a quota 7, che distacca il Real Madrid quotato a 7.5.

Ci sarà una grande lotta quest’anno e sappiamo già per certo che il Barcellona non fallirà quasi sotto la bandiera a scacchi, come è accaduto lo scorso anno.

Chelsea, Napoli e Bayern Monaco sono le probabili sorprese di Champions

La vera sorpresa di questa Champions è sicuramente il Chelsea, che ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club: la sua quota a 15 ci ricorda quella del Barcellona lo scorso anno. I Blues potrebbero davvero arrivare fino in fondo a giocarsela quest’anno.

Per concludere, inseriamo il Bayern Monaco tra le sorprese, perché sappiamo che i Bavaresi arrivano spesso alla fine, ma poi floppano: le 5 finali perse sono una testimonianza statistica rilevante. Morale della favola: è sempre una sorpresa veder trionfare il Bayern.

Per concludere, c’è il Napoli di Conte quotato a 23, stesso valore dell’Inter dell’anno scorso: e poi sappiamo come è andata a finire. La differenza è che il club di De Laurentiis ricorda molto da vicino Manchester City e PSG, due club che hanno dominato e trionfato negli ultimi anni in Champions.