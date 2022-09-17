Serie D Girone I, c'è il calendario: per il Paternò l'avvio domani del campionato ad Aversa

Sebbene fosse già stato diffuso un calendario ufficioso, il Dipartimento Interregionale ha ora stabilito la composizione ufficiale a 18 squadre del Girone I del campionato di Serie D. Il girone prende...

Sebbene fosse già stato diffuso un calendario ufficioso, il Dipartimento Interregionale ha ora stabilito la composizione ufficiale a 18 squadre del Girone I del campionato di Serie D. Il girone prenderà il via il 18 settembre ed osserverà i turni di riposo degli altri gironi: 25 settembre per le elezioni, 25 dicembre e 1 gennaio 2023 per le festività natalizie e il capodanno, il 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e il 9 aprile 2023 per le festività pasquali.

Cinque i turni infrasettimanali: 5 e 19 ottobre, il primo insieme ai gironi a venti squadre; 28 settembre, 21 dicembre e 6 aprile come il resto della Serie D.

1^ GIORNATA (andata 18/09/22 - ritorno 8/01/23)

Acireale - Cittanova

Trapani - Mariglianese

Lamezia Terme - Canicattì

Licata - Castrovillari

Santa Maria Cilento - Locri

Ragusa - Catania

Real Aversa - Paternò

San Luca - Vibonese

Sancataldese - Sant'Agata

2^ GIORNATA (andata 28/09/22 - ritorno 15/01/23)

Canicattì - Acireale

Castrovillari - Lamezia Terme

Catania - San Luca

Sant'Agata - Real Aversa

Cittanova - Sancataldese

Locri - Trapani

Paternò - Santa Maria Cilento

Mariglianese - Ragusa

Vibonese - Licata

3^ GIORNATA (andata 02/10/22 - ritorno 22/01/23)

Acireale - Lamezia Terme

Trapani - Paternò

Licata - Catania

Santa Maria Cilento - Sant'Agata

Ragusa - Locri

Real Aversa - Cittanova

San Luca - Mariglianese

Sancataldese - Canicattì

Vibonese - Castrovillari

4^ GIORNATA (andata 05/10/22 - ritorno 29/01/23)

Canicattì - Real Aversa

Castrovillari - Acireale

Catania - Vibonese

Sant'Agata - Trapani

Cittanova - Santa Maria Cilento

Lamezia Terme - Sancataldese

Locri - San Luca

Paternò - Ragusa

Mariglianese - Licata

5^ GIORNATA (andata 09/10/22 - ritorno 5/02/23)

Catania - Castrovillari

Trapani - Cittanova

Licata - Locri

Santa Maria Cilento - Canicattì

Ragusa - Sant'Agata

Real Aversa - Lamezia Terme

San Luca - Paternò

Sancataldese - Acireale

Vibonese - Mariglianese

6^ GIORNATA (andata 16/10/22 - ritorno 12/02/23)

Canicattì - Trapani

Castrovillari - Sancataldese

Acireale - Real Aversa

Sant'Agata - San Luca

Cittanova - Ragusa

Lamezia Terme - Santa Maria Cilento

Locri - Vibonese

Paternò - Licata

Mariglianese - Catania

7^ GIORNATA (andata 19/10/22 - ritorno 19/02/23)

Catania - Locri

Trapani - Lamezia Terme

Licata - Sant'Agata

Santa Maria Cilento - Acireale

Ragusa - Canicattì

Real Aversa - Sancataldese

San Luca - Cittanova

Mariglianese - Castrovillari

Vibonese - Paternò

8^ GIORNATA (andata 23/10/22 - ritorno 26/02/23)

Canicattì - San Luca

Castrovillari - Real Aversa

Acireale - Trapani

Sant'Agata - Vibonese

Cittanova - Licata

Lamezia Terme - Ragusa

Locri - Mariglianese

Paternò - Catania

Sancataldese - Santa Maria Cilento

9^ GIORNATA (andata 30/10/22 - ritorno 5/03/23)

Catania - Sant'Agata

Trapani - Sancataldese

Licata - Canicattì

Locri - Castrovillari

Santa Maria Cilento - Real Aversa

Ragusa - Acireale

San Luca - Lamezia Terme

Mariglianese - Paternò

Vibonese - Cittanova

10^ GIORNATA (andata 06/11/22 - ritorno 19/03/23)

Canicattì - Vibonese

Castrovillari - Santa Maria Cilento

Acireale - San Luca

Sant'Agata - Mariglianese

Cittanova - Catania

Lamezia Terme - Licata

Paternò - Locri

Real Aversa - Trapani

Sancataldese - Ragusa

11^ GIORNATA (andata 13/11/22 - ritorno 26/03/23)

Catania - Canicattì

Trapani - Santa Maria Cilento

Licata - Acireale

Locri - Sant'Agata

Paternò - Castrovillari

Ragusa - Real Aversa

San Luca - Sancataldese

Mariglianese - Cittanova

Vibonese - Lamezia Terme

12^ GIORNATA (andata 20/11/22 - ritorno 2/04/23)

Canicattì - Mariglianese

Castrovillari - Trapani

Acireale - Vibonese

Sant'Agata - Paternò

Cittanova - Locri

Lamezia Terme - Catania

Santa Maria Cilento - Ragusa

Real Aversa - San Luca

Sancataldese-Licata

13^ GIORNATA (andata 27/11/22 - ritorno 6/04/23)

Catania - Acireale

Sant'Agata - Castrovillari

Licata - Real Aversa

Locri - Canicattì

Paternò - Cittanova

Ragusa - Trapani

San Luca - Santa Maria Cilento

Mariglianese - Lamezia Terme

Vibonese - Sancataldese

14^ GIORNATA (andata 04/12/22 - ritorno 16/04/23)

Canicattì - Paternò

Castrovillari - Ragusa

Acireale - Mariglianese

Cittanova - Sant'Agata

Trapani - San Luca

Lamezia Terme - Locri

Santa Maria Cilento - Licata

Real Aversa - Vibonese

Sancataldese - Catania

15^ GIORNATA (andata 11/12/22 - ritorno 23/04/23)

Catania - Real Aversa

Sant'Agata - Canicattì

Cittanova - Castrovillari

Licata - Trapani

Locri - Acireale

Paternò - Lamezia Terme

San Luca - Ragusa

Mariglianese - Sancataldese

Vibonese - Santa Maria Cilento

16^ GIORNATA (andata 18/12/22 - ritorno 30/04/23)

Canicattì - Cittanova

Acireale - Paternò

Trapani - Vibonese

Lamezia Terme - Sant'Agata

Santa Maria Cilento - Catania

Ragusa - Licata

Real Aversa - Mariglianese

San Luca - Castrovillari

Sancataldese - Locri

17^ GIORNATA (and. 21/12/22 - ritorno 7/05/23)

Castrovillari - Canicattì

Catania - Trapani

Sant'Agata - Acireale

Cittanova - Lamezia Terme

Licata - San Luca

Locri - Real Aversa

Paternò - Sancataldese

Mariglianese - Santa Maria Cilento

Vibonese - Ragusa

