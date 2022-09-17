Serie D Girone I, c'è il calendario: per il Paternò l'avvio domani del campionato ad Aversa
Sebbene fosse già stato diffuso un calendario ufficioso, il Dipartimento Interregionale ha ora stabilito la composizione ufficiale a 18 squadre del Girone I del campionato di Serie D. Il girone prende...
Sebbene fosse già stato diffuso un calendario ufficioso, il Dipartimento Interregionale ha ora stabilito la composizione ufficiale a 18 squadre del Girone I del campionato di Serie D. Il girone prenderà il via il 18 settembre ed osserverà i turni di riposo degli altri gironi: 25 settembre per le elezioni, 25 dicembre e 1 gennaio 2023 per le festività natalizie e il capodanno, il 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e il 9 aprile 2023 per le festività pasquali.
Cinque i turni infrasettimanali: 5 e 19 ottobre, il primo insieme ai gironi a venti squadre; 28 settembre, 21 dicembre e 6 aprile come il resto della Serie D.
1^ GIORNATA (andata 18/09/22 - ritorno 8/01/23)
Acireale - Cittanova
Trapani - Mariglianese
Lamezia Terme - Canicattì
Licata - Castrovillari
Santa Maria Cilento - Locri
Ragusa - Catania
Real Aversa - Paternò
San Luca - Vibonese
Sancataldese - Sant'Agata
2^ GIORNATA (andata 28/09/22 - ritorno 15/01/23)
Canicattì - Acireale
Castrovillari - Lamezia Terme
Catania - San Luca
Sant'Agata - Real Aversa
Cittanova - Sancataldese
Locri - Trapani
Paternò - Santa Maria Cilento
Mariglianese - Ragusa
Vibonese - Licata
3^ GIORNATA (andata 02/10/22 - ritorno 22/01/23)
Acireale - Lamezia Terme
Trapani - Paternò
Licata - Catania
Santa Maria Cilento - Sant'Agata
Ragusa - Locri
Real Aversa - Cittanova
San Luca - Mariglianese
Sancataldese - Canicattì
Vibonese - Castrovillari
4^ GIORNATA (andata 05/10/22 - ritorno 29/01/23)
Canicattì - Real Aversa
Castrovillari - Acireale
Catania - Vibonese
Sant'Agata - Trapani
Cittanova - Santa Maria Cilento
Lamezia Terme - Sancataldese
Locri - San Luca
Paternò - Ragusa
Mariglianese - Licata
5^ GIORNATA (andata 09/10/22 - ritorno 5/02/23)
Catania - Castrovillari
Trapani - Cittanova
Licata - Locri
Santa Maria Cilento - Canicattì
Ragusa - Sant'Agata
Real Aversa - Lamezia Terme
San Luca - Paternò
Sancataldese - Acireale
Vibonese - Mariglianese
6^ GIORNATA (andata 16/10/22 - ritorno 12/02/23)
Canicattì - Trapani
Castrovillari - Sancataldese
Acireale - Real Aversa
Sant'Agata - San Luca
Cittanova - Ragusa
Lamezia Terme - Santa Maria Cilento
Locri - Vibonese
Paternò - Licata
Mariglianese - Catania
7^ GIORNATA (andata 19/10/22 - ritorno 19/02/23)
Catania - Locri
Trapani - Lamezia Terme
Licata - Sant'Agata
Santa Maria Cilento - Acireale
Ragusa - Canicattì
Real Aversa - Sancataldese
San Luca - Cittanova
Mariglianese - Castrovillari
Vibonese - Paternò
8^ GIORNATA (andata 23/10/22 - ritorno 26/02/23)
Canicattì - San Luca
Castrovillari - Real Aversa
Acireale - Trapani
Sant'Agata - Vibonese
Cittanova - Licata
Lamezia Terme - Ragusa
Locri - Mariglianese
Paternò - Catania
Sancataldese - Santa Maria Cilento
9^ GIORNATA (andata 30/10/22 - ritorno 5/03/23)
Catania - Sant'Agata
Trapani - Sancataldese
Licata - Canicattì
Locri - Castrovillari
Santa Maria Cilento - Real Aversa
Ragusa - Acireale
San Luca - Lamezia Terme
Mariglianese - Paternò
Vibonese - Cittanova
10^ GIORNATA (andata 06/11/22 - ritorno 19/03/23)
Canicattì - Vibonese
Castrovillari - Santa Maria Cilento
Acireale - San Luca
Sant'Agata - Mariglianese
Cittanova - Catania
Lamezia Terme - Licata
Paternò - Locri
Real Aversa - Trapani
Sancataldese - Ragusa
11^ GIORNATA (andata 13/11/22 - ritorno 26/03/23)
Catania - Canicattì
Trapani - Santa Maria Cilento
Licata - Acireale
Locri - Sant'Agata
Paternò - Castrovillari
Ragusa - Real Aversa
San Luca - Sancataldese
Mariglianese - Cittanova
Vibonese - Lamezia Terme
12^ GIORNATA (andata 20/11/22 - ritorno 2/04/23)
Canicattì - Mariglianese
Castrovillari - Trapani
Acireale - Vibonese
Sant'Agata - Paternò
Cittanova - Locri
Lamezia Terme - Catania
Santa Maria Cilento - Ragusa
Real Aversa - San Luca
Sancataldese-Licata
13^ GIORNATA (andata 27/11/22 - ritorno 6/04/23)
Catania - Acireale
Sant'Agata - Castrovillari
Licata - Real Aversa
Locri - Canicattì
Paternò - Cittanova
Ragusa - Trapani
San Luca - Santa Maria Cilento
Mariglianese - Lamezia Terme
Vibonese - Sancataldese
14^ GIORNATA (andata 04/12/22 - ritorno 16/04/23)
Canicattì - Paternò
Castrovillari - Ragusa
Acireale - Mariglianese
Cittanova - Sant'Agata
Trapani - San Luca
Lamezia Terme - Locri
Santa Maria Cilento - Licata
Real Aversa - Vibonese
Sancataldese - Catania
15^ GIORNATA (andata 11/12/22 - ritorno 23/04/23)
Catania - Real Aversa
Sant'Agata - Canicattì
Cittanova - Castrovillari
Licata - Trapani
Locri - Acireale
Paternò - Lamezia Terme
San Luca - Ragusa
Mariglianese - Sancataldese
Vibonese - Santa Maria Cilento
16^ GIORNATA (andata 18/12/22 - ritorno 30/04/23)
Canicattì - Cittanova
Acireale - Paternò
Trapani - Vibonese
Lamezia Terme - Sant'Agata
Santa Maria Cilento - Catania
Ragusa - Licata
Real Aversa - Mariglianese
San Luca - Castrovillari
Sancataldese - Locri
17^ GIORNATA (and. 21/12/22 - ritorno 7/05/23)
Castrovillari - Canicattì
Catania - Trapani
Sant'Agata - Acireale
Cittanova - Lamezia Terme
Licata - San Luca
Locri - Real Aversa
Paternò - Sancataldese
Mariglianese - Santa Maria Cilento
Vibonese - Ragusa
