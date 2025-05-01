Serie D, la promozione dell'Athletic Palermo festeggiata con un regalo originale dallo sponsor Escort Advisor

La storica promozione nella serie D di calcio dell'Athletic Palermo è stata allietata da un riconoscimento speciale dello sponsor.Nulla di strano, se non per l'originalissimo 'regalo' dello sponsor in...

La storica promozione nella serie D di calcio dell'Athletic Palermo è stata allietata da un riconoscimento speciale dello sponsor.

Nulla di strano, se non per l'originalissimo 'regalo' dello sponsor in questione, il primo sito europeo di recensioni di escort, che è al fianco del club nerorosa dal 2024.

Calciatori e membri dello staff hanno ricevuto, in una simbolica grande busta, la Premium Membership a vita, ovvero l'opzione che consente di sbloccare tutti i contenuti e profili pubblicati su Escort Advisor, senza limitazioni.

"Siamo orgogliosi - sottolinea Mike Morra, ceo di Escort Advisor - di aver accompagnato la squadra in questa stagione veramente eccezionale e che finirà nella storia.

Ora è tempo di godersi il meritato riposo, magari con un piccolo incentivo: giocatori e staff, potranno vedere in maniera illimitata tutti i contenuti presenti sul nostro sito".