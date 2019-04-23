SERIE TV PATERNESE ANNI 90 – ‘PATERNÒ HILLS’, ARRIVA IL TERZO EPISODIO
Esce il terzo episodio della serie Paternò Hills 95047.
Etnaflix con questo progetto vuole dare allo spettatore qualcosa di diverso che faccia apprezzare soprattutto l'idioma unico di Paternò.
Il terzo episodio intitolato "Figli Persi" affronta il tema della notte vista dai giovani degli anni 90.
La movida tra le discoteche catanesi,il pericolo sulle strade e le preoccupazioni dei genitori.
La voglia di trasgredire dei giovani protagonisti li porterà ad affrontare una serie di ostacoli davanti al proprio cammino.
Colonna sonora portante di questa puntata sarà la cosiddetta "Eurodance" che riempiva le piste da ballo siciliane di quei tempi.