Una serpe alla Traversa

LE SEGNALAZIONI DEI LETTORI. Ieri sera curiosità e spavento per un serpente che si aggirava nella parte bassa di via Giovan Battista Nicolosi: “Qua serve una disinfestazione”, ci hanno raccontato i residenti

95047.it “Io queste cose non le ho viste nemmeno in campagna”. Ieri sera nella parte bassa di via Giovan Battista Nicolosi, a tenere banco è stato un fatto insolito: una serpe si è aggirata per la Traversa attirando la curiosità (ma anche un po' di spavento) di chi in quel momento di trovava in strada. Il serpente che vedete ripreso nello scatto di una nostra solerte lettrice era tutto attorcigliato e poi ha cominciato a strisciare per il marciapiede. Dopo lo stupore e l’incredulità iniziale, c’è stato anche chi ha provato ad afferrarlo e toglierlo dalla strada: la serpe è, però, riuscita a fuggire finendo nell’intercapedine di un portone.

“Proprio da lì - spiegava ieri sera uno residenti del quartiere indicando la grata di un tombino che si trova pochi metri più in là - c’erano dei topi. Qui occorre una disinfestazione. Una disinfestazione seria: guardate tra l’altro com’è sporca la strada”.