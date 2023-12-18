SERVIZIO METROPOLITANO CON ORARI STRAORDINARI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE A CATANIA

In occasione delle festività natalizie, i cittadini potranno usufruire di un servizio di Metropolitana con orari straordinari lungo la tratta NESIMA-STESICORO nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024....

In occasione delle festività natalizie, i cittadini potranno usufruire di un servizio di Metropolitana con orari straordinari lungo la tratta NESIMA-STESICORO nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024.

La decisione mira a garantire mobilità e accessibilità durante il periodo festivo, offrendo opportunità di spostamento per i residenti e i visitatori.

Orari e Aperture Straordinarie:

Durante le giornate festive del 26 dicembre 2023, 1 gennaio 2024 e 6 gennaio 2024, il servizio Metropolitano sarà attivo dalle ore 8:30 alle ore 22:30, offrendo ampie finestre temporali per i viaggiatori. Questo permetterà di agevolare gli spostamenti della comunità durante le celebrazioni natalizie.

Prolungamento del Servizio:

In aggiunta, il servizio Metropolitano sarà prolungato fino alle ore 24:00 nelle serate del 15, 16, 17, 22, 23, 29 e 30 dicembre 2023, e il 5, 6, e 7 gennaio 2024. Ciò offre ulteriori opzioni di trasporto per coloro che desiderano trascorrere le serate in città durante le festività.

Dettaglio degli Orari dal 15 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024:

15 e 16 dicembre 2023: 6:40 - 24:00

17 dicembre 2023: 8:30 - 24:00

Da lunedì 18 a giovedì 21 dicembre 2023: 6:40 - 22:30

22 e 23 dicembre 2023: 6:40 - 24:00

24 dicembre 2023: 8:30 - 22:30

25 dicembre 2023: servizio sospeso

Da martedì 26 a venerdì 28 dicembre 2023: 6:40 - 22:30

29 e 30 dicembre 2023: 6:40 - 24:00

31 dicembre 2023: 8:30 - 2:30

1 gennaio 2024: 8:30 - 22:30

Da martedì 2 a venerdì 4 gennaio 2024: 6:40 - 22:30

5 e 6 gennaio 2024: 6:40 - 24:00

7 gennaio 2024: 8:30 - 24:00

Con questi orari estesi, la Metropolitana diventa un mezzo di trasporto affidabile per la comunità, facilitando gli spostamenti durante le festività e garantendo un servizio efficiente e accessibile per tutti i cittadini di San Pietro Clarenza.