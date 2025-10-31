Servizio rifiuti a Paternò, Ognissanti: raccolta regolare e CCR aperto il 1° novembre

Paternò – In vista della festività di Ognissanti, prevista per sabato 1° novembre, si informano i cittadini che il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarà svolto regolarmente, senza alcuna mod...

Paternò – In vista della festività di Ognissanti, prevista per sabato 1° novembre, si informano i cittadini che il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarà svolto regolarmente, senza alcuna modifica rispetto al calendario settimanale. Nonostante la giornata festiva, gli operatori saranno in servizio per garantire continuità e decoro urbano.

Una decisione, questa, che mira ad evitare accumuli di rifiuti lungo le strade e disagi per le famiglie, assicurando così la piena operatività del sistema di raccolta differenziata in città.

Resterà aperto anche il Centro Comunale di Raccolta di contrada Tre Fontane, dove sarà possibile conferire direttamente rifiuti differenziati come carta, plastica, vetro, ingombranti, RAEE e altro materiale, secondo le regole previste.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a rispettare gli orari e le modalità di conferimento, ricordando l’importanza della collaborazione di tutti per mantenere pulita la città e favorire una corretta gestione dei rifiuti.

Si raccomanda inoltre di esporre i mastelli negli orari consueti, evitando di lasciare sacchetti fuori dagli spazi dedicati o conferimenti irregolari.