SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO SUL TERRITORIO DI CAMPOROTONDO ETNEO E SAN GIOVANNI LA PUNTA

Nell’ambito del potenziamento dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catania, tanto nel capoluogo etneo quanto nella provincia, i militari della Compagnia di Gravina, supportati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno messo in campo un vasto dispositivo volto a controllare le principali strade nonché gli snodi nevralgici dei Comuni di Camporotondo Etneo e San Giovanni la Punta.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni e, in particolare ad un 18enne di San Giovanni La Punta alla guida di un Honda Sh nero, al quale hanno trovato 5 gr di marijuana, che nascondeva nella tasca del giubbino.

Il giovane, pertanto, è stato segnalato, quale assuntore di sostanze stupefacenti, alla Prefettura di Catania.

Nel corso dell’intero servizio i Carabinieri hanno controllato 39 autovetture e 49 persone elevando numerose contravvenzioni per un importo complessivo di 5.000 euro comprese quelle considerate potenzialmente pericolose per l’incolumità dei conducenti e passeggeri come, il mancato utilizzo del casco protettivo e delle cinture di sicurezza.

Sono state anche contestate 3 violazioni per la mancata copertura assicurativa per le quali, sono state sequestrate 3 autovetture.