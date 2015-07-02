Servono fondi: forza Red Sox, la città è con voi!

L'incontro pubblico a piazza Umberto: chi volesse sostenere il roster paternese anche con un piccolo contributo può farlo con una donazione al seguente conto: IBAN IT92 K 03359 01600 1 00000 127852, intestato a PATERNO' RED SOX ASD, presso BANCA PROSSIMA

95047.it “I Paternò Red Sox incontrano la città” è il nome assegnato dalla squadra di baseball paternese, che attualmente sta disputando il campionato di serie A, alla serata svoltasi ieri a piazza Umberto I a Paternò.

Un modo per farsi conoscere dai cittadini e renderli partecipi delle proprie attività. Un’opportunità, anche, per spiegare come si svolge un campionato di massima serie. Soprattutto, un’occasione per mostrare le difficoltà presenti a livello economico.

In piazza anche il GDVS, il Gruppo Donatori Volontari di Sangue di Paternò, che ha promosso l’iniziativa della squadra che sposa attivamente l'importanza di diventare donatori.

Durante la serata è stato presentato il libro del Dr. Consolato Cavallaro, nonché dirigente della squadra, “Obesità una malattia sociale - 10 lezioni per guarire”.

Il ricavato delle prime 100 copie andrà a favore del Paternò Red Sox. “Ho notato un ottimo riscontro da parte del pubblico – dichiara Cavallaro – e dei fans della squadra. Molte persone sono venute da tutta la provincia, Catania, Adrano, Biancavilla, Belpasso e Acireale, anche solo per manifestare la loro vicinanza al progetto del Paternò Red Sox. Una squadra che non è solo baseball, ma anche impegno comunitario, sociale e aggregazione. I nostri sostenitori – continua il dott. Cavallaro – condividono i nostri valori positivi. Sono anche contento dell’ottimo riscontro ottenuto per il libro. Ho notato che ad acquistarlo non è stato solo chi ha qualche problema di peso, ciò denota la volontà ad avvicinarsi ad un corretto stile di vita”.

Durante la serata è stato sorteggiato il cavallino a dondolo, mascotte della squadra, vinto dal numero 45 giallo.

Intanto, continua la campagna di autofinanziamento su Facebook, dove è stato chiesto a tifosi, alla gente della rete, alle persone comuni che amano lo sport di sostenere la squadra con una donazione.

Chi volesse aderire potrà versare una somma qualsiasi, che vada da 1 euro in su, al seguente conto: IBAN IT92 K 03359 01600 1 00000 127852, intestato a PATERNO' RED SOX ASD, presso BANCA PROSSIMA SPA.