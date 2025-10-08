Sesto San Giovanni, arriva l’ufficiale giudiziario: 71enne si getta dal sesto piano e muore

Sesto San Giovanni (Milano) – Dramma della disperazione questa mattina, poco dopo le 9, in via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni. Un uomo di 71 anni si è tolto la vita lanciandosi dal sesto piano...

Sesto San Giovanni (Milano) – Dramma della disperazione questa mattina, poco dopo le 9, in via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni. Un uomo di 71 anni si è tolto la vita lanciandosi dal sesto piano del palazzo in cui viveva, proprio nel momento in cui l’ufficiale giudiziario si era presentato per eseguire lo sfratto.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano – divorziato e senza figli – aveva accumulato circa due anni di affitto arretrato. Non era la prima volta che l’ufficiale giudiziario tentava di notificargli l’atto, divenuto ormai esecutivo. Per l’intervento odierno era stata prevista anche la presenza di una pattuglia della Polizia di Stato, oltre al proprietario di casa.

Appena ha sentito bussare alla porta, l’uomo si è diretto verso il balcone e, senza dire una parola, si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo davanti agli occhi attoniti dei presenti.

Nell’appartamento, gli agenti hanno trovato un biglietto d’addio con poche parole che racchiudono tutta la sua sofferenza:

«Non ce la faccio più».

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. La Procura di Monza ha aperto un fascicolo per accertare l’esatta dinamica dei fatti, anche se tutto lascia intendere si tratti di un gesto volontario legato alla grave situazione personale ed economica della vittima.