SETTE AUTO INCENDIATE NELLA NOTTE TRA PATERNO' E MOTTA SANT'ANASTASIA - LE FOTO

Notte di fuoco, la scorsa notte nel comprensorio, ben 7 vetture sono state completamente incendiate, in due diversi episodi tra Paternò e Motta Sant'Anastasia di probabile matrice dolosa

A intervenire per domare il fuoco, in entrambi i casi gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò.

Il primo fatto si è verificato a Paternò, l'allarme è scattato intorno alle ore 1:30, sul posto si sono recati immediatamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, allertati da alcuni residenti.

A prendere fuoco una Fiat Punto che era parcheggiata nella centralissima via G.B.Nicolosi, le fiamme, nel giro di pochi minuti, hanno avvolto tutta l’automobile bruciandola completamente ed hanno raggiunto anche una Fiat Marea parcheggiata nelle vicinanze.

La Fiat Punto è andata completamente distrutta.

Il secondo episodio si è verificato a Motta Sant'Anastasia,

Ad andare a fuoco, intorno alle ore 04 in Via Zuara, nel parcheggio riservato ai condomini di un residence della zona, cinque auto, regolarmente parcheggiate, andate quasi totalmente distrutte

Molta gente svegliata dal frastuono, dalle sirene e dalle gomme che scoppiavano è scesa in strada

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono stati al lavoro per oltre un'ora per domare l'incendio che si è sviluppato molto probabilmente dalla Station Wagon ed ha danneggiato altre 3 auto, una Renault Clio, Renault Twingo, Toyota Yarys.

Il tempestivo intervento ha evitato conseguenze più drammatiche.

In entrambi casi, indagini in corso da parte dei Carabinieri.