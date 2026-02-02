Settimana meteo in Sicilia tra pause asciutte e perturbazioni atlantiche: temperature fino a 25°C e poi nuovo peggioramento

Come prevedono i meteorologi del sito centrometeosicilia.it sulla nostra regione la stagione invernale continua ad essere interessata dal passaggio di una serie di impulsi perturbati provenienti dal m...

Come prevedono i meteorologi del sito centrometeosicilia.it sulla nostra regione la stagione invernale continua ad essere interessata dal passaggio di una serie di impulsi perturbati provenienti dal medio Atlantico, pilotati dalla semipermanente depressione d’Islanda.

Tuttavia dopo il passaggio dell’ennesima perturbazione, per i primi giorni della settimana andremo incontro ad una breve e temporanea pausa asciutta dovuta ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica, in attesa dell’arrivo durante la giornata di Mercoledì di una nuova perturbazione atlantica che sarà preceduta da un’intenso flusso di correnti umide e temperate provenienti dai quadranti meridionali che determineranno un rialzo termico soprattutto lungo il settore tirrenico.

Successivamente alle piogge le temperature subiranno una nuova diminuzione.

Ma adesso dopo questa breve analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni sulla nostra regione

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 2 Febbraio

In mattinata lungo le aree centro settentrionali della regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con possibili fenomeni a carattere sparso che risulteranno nevosi al di sopra dei 1400-1500 metri.

Tendenza nel corso della giornata ad attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni su buona parte del territorio regionale.

Venti moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali con tendenza in serata a disporsi dai quadranti meridionali ad iniziare dalla Sicilia occidentale.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve aumento.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 3 Febbraio

Fin dal mattino avremo condizioni di cielo da poco nuvoloso a temporaneamente nuvoloso, per il passaggio di nubi stratificate che tenderanno ad intensificarsi nel corso della serata ad iniziare dal settore occidentale della Sicilia.

Venti moderati in prevalenza dai quadranti meridionali, locali rinforzi lungo il settore tirrenico.

Mari generalmente mossi con tendenza ad un ulteriore incremento del moto ondoso lungo il Canale di Sicilia.

Temperature in generale aumento soprattutto lungo il settore tirrenico, dove localmente si potranno registrare valori di +24/+25°c.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 4 Febbraio

In mattinata a partire dalla Sicilia occidentale si andrà incontro ad un incremento della nuvolosità a cui saranno associate delle precipitazioni da deboli a moderate che tenderanno, nel corso della giornata, ad intensificarsi e a estendersi a gran parte del territorio regionale.

Venti inizialmente forti dai quadranti meridionali ma con tendenza in giornata a disporsi dai quadranti occidentali.

Mari mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in generale diminuzione.