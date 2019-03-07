SETTIMANA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI, PRIMO PREMIO AI BAMBINI DI BELPASSO

Il mio vivace apprezzamento ai bambini e ai loro insegnanti per questo meritatissimo primo premio, che non è solo un riconoscimento formale, ma sostanziale, perché a scuola si è fatto un gran lavoro n...

Il mio vivace apprezzamento ai bambini e ai loro insegnanti per questo meritatissimo primo premio, che non è solo un riconoscimento formale, ma sostanziale, perché a scuola si è fatto un gran lavoro nel campo della raccolta differenziata e delle tematiche ambientali, in particolare con l’uso delle compostiere e con la raccolta della carta e delle pile esaurite”.

Lo ha detto il sindaco, Daniele Motta, che ha partecipato a Roma alla cerimonia di premiazione della decima edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti, accompagnando una delegazione del circolo didattico “Madre Teresa di Calcutta” i cui alunni si sono classificati al primo posto, dopo essere arrivati in finale insieme ad altre cinque scuole siciliane.

“Come amministrazione comunale - ha raccontato il sindaco Motta - insieme alla ditta Balestrieri che svolge il servizio rifiuti, siamo stati al fianco dei piccoli studenti, per spingere verso buone pratiche ambientali e per coinvolgere i ragazzi ogni giorno e non solo durante la Settimana Europea che si è svolta dal 17 al 25 novembre 2018.

La cerimonia a Roma è stata una bellissima esperienza, ricca di emozioni e di nuove motivazioni.

Per Belpasso è un grande onore rappresentare la Sicilia e adesso restiamo in attesa di conoscere l’esito del sorteggio che potrebbe dare la possibilità ai bambini di proseguire rappresentando l’Italia nelle prossime iniziative che si svolgeranno a Bruxelles”.