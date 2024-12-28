SFRECCIA NEL CENTRO DI CALTAGIRONE URTANDO AUTO: FERMATO UBRIACO ALLA GUIDA

Nei giorni scorsi a Caltagirone la Polizia di Stato ha denunciato un uomo che è stato fermato al volante della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica.Gli agenti del Commissariato, impegnati nel...

Nei giorni scorsi a Caltagirone la Polizia di Stato ha denunciato un uomo che è stato fermato al volante della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica.

Gli agenti del Commissariato, impegnati nell’attività di controllo del territorio, sono intervenuti nelle ore serali a seguito della segnalazione, giunta sulla linea di emergenza, di un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta nel centro cittadino, senza rispettare i segnali stradali e urtando le auto regolarmente parcheggiate.

Il tempestivo intervento degli operatori di volante ha consentito di individuare la macchina in una zona vicina alla segnalazione, scongiurando così ben più gravi conseguenze.

Alla guida dell’autovettura vi era un uomo di 31 anni, apparso subito in evidente stato di alterazione da ebbrezza alcolica. Per tale ragione è stato necessario approfondire il controllo e sottoporlo a specifico accertamento attraverso l’etilometro in uso al locale Distaccamento della Polizia Stradale di Caltagirone.

L’esito del controllo ha consentito di appurare che il tasso alcolemico del 31enne era superiore a 2 mg/l, ben oltre il limite previsto dalla legge. Per tale ragione, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e la sua patente è stata ritirata ai fini della sospensione.

Nei confronti dell’uomo sono state, inoltre, elevate ulteriori sanzioni per le violazioni del Codice della Strada commesse.