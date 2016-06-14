Sgambellone lascia il Paternò Volley

Non ci sono più i presupposti per continuare": ma non lascia solo lui

95047.it Francesco Sgambellone si è dimesso dal team del Paternò Volley senza batter ciglio. Non è dato sapere i reali motivi che lo hanno spinto a lasciare la creatura con la quale ha raggiunto i massimi vertici del campionato regionale FIPAV. Sta di fatto che lo stesso ci ha riferito le seguenti parole: "Non ci sono più i presupposti per continuare".

A cascata, hanno deciso di lasciare anche i componenti dell'ufficio stampa, composto da Marco Carmanello e Giuseppe Nicosia, e il direttore sportivo Paolo Longo.