SHEIN, MULTA DA 1 MILIONE PER GREENWASHING: “MESSAGGI AMBIENTALI INGANNEVOLI”

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 1 milione di euro a Infinite Styles Services Co.

Ltd, società che in Europa gestisce i siti di compravendita dei prodotti Shein, per l'utilizzo di messaggi e asserzioni ambientali (green claim) ingannevoli/omissivi nella promozione e vendita di prodotti di abbigliamento a marchio Shein.

La società, tramite il sito web e altre pagine online, ha diffuso claim ambientali nelle sezioni #SHEINTHEKNOW, "evoluSHEIN" e "Responsabilità sociale", in alcuni casi vaghi, generici e/o eccessivamente enfatici, in altri casi omissivi e ingannevoli.

"Le asserzioni ambientali nella sezione #SHEINTHEKNOW, relative alla "progettazione di un sistema circolare" o sulla riciclabilità dei prodotti, sono risultate false o quanto meno confusionarie", spiega l'Antitrust. "I claim utilizzati da Shein per presentare, descrivere e promuovere i capi di abbigliamento della linea "evoluSHEIN by Design" enfatizzano l'uso di fibre "green" senza indicare in maniera chiara quali siano i sostanziali benefici ambientali dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e senza specificare che tale linea di prodotti è ancora marginale rispetto al totale dei prodotti a marchio Shein.

Inoltre - prosegue la nota dell'Authority -, queste affermazioni possono indurre i consumatori a ritenere non solo che la collezione "evoluSHEIN by Design" sia realizzata unicamente con materiali "ecosostenibili", ma anche che i prodotti di questa collezione siano totalmente riciclabili, circostanza che, considerando le fibre utilizzate e i sistemi di riciclo attualmente esistenti, non risulta veritiera".

"Gli annunci da parte di Shein di voler ridurre del 25% le emissioni di gas serra entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050 sono presentati, nella sezione relativa alla 'Responsabilità sociale', in maniera generica e vaga, risultando addirittura contraddetti dall'incremento delle emissioni di gas serra dell'attività di Shein per gli anni 2023 e 2024.

Nel valutare la scorrettezza delle condotte di Shein - si aggiunge -, l'Autorità ha evidenziato il maggior dovere di diligenza che incombe su di essa perché opera in un settore e con modalità altamente inquinanti, come quello dell'abbigliamento cosiddetto 'usa e getta' ('fast e super fast fashion')".