SHOCK A TRAPANI: DONNA AZZANNATA A MORTE DAL SUO STESSO CANE

Una donna è morta, ieri sera, a Petrosino (Trapani), in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stata aggredita da un cane.

La vittima si trovava davanti la sua abitazione nei pressi dello stadio comunale.

Le lesioni procurate dai morsi del cane non le hanno lasciato scampo. I soccorritori, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto è intervenuta la polizia, che, coordinata dalla Procura di Marsala, sta effettuando le indagini, anche per accertare se si è trattato di un cane randagio, oppure di proprietà di qualcuno, ma lasciato libero.

Sarebbe stata sbranata dal proprio cane, un meticcio di grosse dimensioni, Erina Licari, la donna di 62 anni di Petrosino, centro vicino Marsala, morta ieri sera.

Secondo i primi accertamenti la vittima era andata in giardino a portare il cibo al cane quando è stata azzannata alla testa. Il figlio, che era in casa, ha sentito le urla della madre ed è corso fuori. La Licari era già gravissima.

Sull'animale, che è stato posto sotto sequestro, verranno effettuate delle analisi per capire se le tracce di sangue trovate sul muso siano della padrona.

La Procura di Marsala, diretta da Fernando Asaro, ha disposto l'autopsia sul cadavere. Sul caso è stato aperto un fascicolo di atti non costituenti reato.

Nella vicenda non sarebbero coinvolti altri animali.

"E' stata davvero una grande disgrazia: mio zio non era a casa perché era andato a fare la spesa. Dentro c'era mio cugino, ma probabilmente a causa del volume del televisore non ha sentito e non si è accorto di quanto stava accadendo davanti alla saracinesca del garage, che è nella parte attigua all'abitazione. Quando mio zio è tornato ha trovato sua moglie a terra con ferite che andavano dalla testa alla parte superiore del corpo. A terra c'era tanto sangue".

E' il racconto del nipote di Elina Licari, la donna sbranata dal proprio cane a Petrosino, vicino Marsala.

"Mio zio e mio cugino mi dicono che da tempo vedono tanti cani aggirarsi in questa zona, attirati anche dall'odore dai rifiuti, ma non era mai accaduto un fatto del genere. - continua l'uomo che non crede che ad aggredire la zia sia stato il cane di famiglia come ritengono gli inquirenti - In passato, ci sono state altre aggressioni, ma mai una cosa tanto grave.

Forse, mia zia si è trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato".