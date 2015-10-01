Sì al piano di lottizzazione: Lidl costruirà l’ipermercato

Il voto unanime è arrivato ieri a tarda sera: ceduto gratuitamente dalla ditta Caponnetto l’area che permetterà l’allargamento di via Vittorio Emanuele

95047.it Al termine di una lunga seduta di consiglio, l’assise paternese ha dato il via libera al piano di lottizzazione che - di fatto - dà il semaforo verde alla costruzione dell’ipermercato Lidl all’ingresso nord di Paternò. Alla fine, maggioranza ed opposizione hanno travato la quadratura del cerchio grazie ad un passaggio che si è rivelato decisivo: quello della cessione gratuita al Comune dell’area che dà su via Vittorio Emanuele da parte della ditta Caponnetto, proprietaria del sito in questione. Sono stati gli stessi titolari del fondo a far pervenire in consiglio una lettera (letta in aula) nella quale veniva espressamente evidenziato il tutto.

Il voto è arrivato dai 26 consiglieri presenti in assise sulla scorta di un emendamento (presentato da Ciatto) che modifica la convenzione e prevederà l’allargamento proprio di via Vittorio Emanuele.