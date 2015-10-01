95047

Sì al piano di lottizzazione: Lidl costruirà l’ipermercato

Il voto unanime è arrivato ieri a tarda sera: ceduto gratuitamente dalla ditta Caponnetto l’area che permetterà l’allargamento di via Vittorio Emanuele

01 ottobre 2015 07:52
95047.it Al termine di una lunga seduta di consiglio, l’assise paternese ha dato il via libera al piano di lottizzazione che - di fatto - dà il semaforo verde alla costruzione dell’ipermercato Lidl all’ingresso nord di Paternò. Alla fine, maggioranza ed opposizione hanno travato la quadratura del cerchio grazie ad un passaggio che si è rivelato decisivo: quello della cessione gratuita al Comune dell’area che dà su via Vittorio Emanuele da parte della ditta Caponnetto, proprietaria del sito in questione. Sono stati gli stessi titolari del fondo a far pervenire in consiglio una lettera (letta in aula) nella quale veniva espressamente evidenziato il tutto.

Il voto è arrivato dai 26 consiglieri presenti in assise sulla scorta di un emendamento (presentato da Ciatto) che modifica la convenzione e prevederà l’allargamento proprio di via Vittorio Emanuele.

