Dopo la grillina siciliana è il sottosegretario che alza il tiro. Non ci bastava Palermo-Ragusa in venti minuti, ora c’è chi parla di Palermo-Catania in dieci minuti.

SI CHIAMA HYPERLOOP IL TRENO CHE COLLEGA PALERMO A CATANIA IN 10 MINUTI

Ed infatti, è proprio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni (M5S) a scrivere in un post sulla sua pagina Facebook: “Il futuro della mobilità potrebbe essere già qui. Ho incontrato Bibop Gresta, il presidente di Hyperloop, l’azienda che sta lavorando allo studio di un treno supertecnologico capace di coprire la tratta Milano-Roma in appena mezzora o Catania-Palermo in poco più di dieci minuti“.

“Un progetto entusiasmante – prosegue il sottosegretario – che potrebbe rivoluzionare le infrastrutture di questo paese e creare occupazione. Fantascienza, diranno gli scettici. Forse, ma di sicuro vent’anni fa erano fantascienza anche gli smartphone, le stampanti 3D e la blockchain e invece oggi fanno parte della nostra vita“.

“Allo stesso tempo – aggiunge – è necessario, prima di lanciarsi in questo tipo di imprese, studiare con cura la documentazione che al momento è in fase di certificazione a livello europeo. Bisognerà capire, per questo come per altri progetti, la sostenibilità dei costi, l’impatto ambientale, il ritorno economico. Ma una cosa è certa: noi abbiamo in mente un orizzonte di 10-20 anni, e non intendiamo restare fermi in attesa che il futuro ci passi ancora una volta sotto il naso” conclude Buffagni.