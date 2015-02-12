95047

Si è dimesso l'assessore Angelo Amato

Il titolare della delega all'Urbanistica ha formalizzato la decisione nelle scorse ore

A cura di Anthony Distefano
12 febbraio 2015 11:09
Paternò
News
95047.it L’assessore all’urbanistica, Angelo Amato, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico. Amato era stato nominato assessore nel settembre del 2013: le dimissioni sono state formalizzate con una lettera protocollata nelle scorse ore. Toccherà all'amministrazione accettarle o meno.
Nella giornata di ieri, era circolata l’indiscrezione che il legale Pippo Cicero potesse essere in predicato ad entrare in giunta: ma, al momento, si tratta solo di rumors e nulla più.

"Ho deciso di rimettere la delega affidatami dal sindaco per motivi personali e politici, che al momento mi impediscono di portare avanti con serenità gli obiettivi prefissati - ha spiegato in una nota l'ormai ex assessore-. Preferisco dunque allontanarmi, al momento, dalla politica attiva, anche se continuerò a offrire il mio contributo a Paternò anche da semplice cittadino".
"Angelo Amato ha prestato il proprio servizio alla città di Paternò con grande impegno e professionalità", il commento del primo cittadino, Mauro Mangano.

