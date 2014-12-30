Si è dimesso l'ingegnere Bruno Maccarrone
A cura di Anthony Distefano
30 dicembre 2014 22:41
95047.it Il Capo unità operativa all'Urbanistica ed ai Rifiuti, Bruno Maccarrone, ha protocollato al Comune di Paternò la sua lettera di dimissioni. Il suo rapporto con il municipio paternese cesserà a partire dall'1 gennaio: una notizia che ha colto parecchi di sorpresa ma che qualcuno tra i corrodoi del palazzone aveva già intuito. Bruno Maccarrone ha stilato il recente bando di gara per i rifiuti.