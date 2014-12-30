Si è dimesso l'ingegnere Bruno Maccarrone

95047.it Il Capo unità operativa all'Urbanistica ed ai Rifiuti, Bruno Maccarrone, ha protocollato al Comune di Paternò la sua lettera di dimissioni. Il suo rapporto con il municipio paternese cesserà...

95047.it Il Capo unità operativa all'Urbanistica ed ai Rifiuti, Bruno Maccarrone, ha protocollato al Comune di Paternò la sua lettera di dimissioni. Il suo rapporto con il municipio paternese cesserà a partire dall'1 gennaio: una notizia che ha colto parecchi di sorpresa ma che qualcuno tra i corrodoi del palazzone aveva già intuito. Bruno Maccarrone ha stilato il recente bando di gara per i rifiuti.