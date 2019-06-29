SI E' SPENTA LA NONNINA DI BELPASSO

Aveva festeggiato il 4 aprile scorso 103 anni, circondata dall'affetto dei suoi cari, ieri Maria Marchese, vedova di Alfio Reitano, assai conosciuta e ben voluta in città, si è spentaAlle figlie Franc...

Alle figlie Franca e Agata, insieme a Melino e Giovanni, ai nipoti e pronipoti, a tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata per la sua bontà d'animo e il rispetto dei valori cristiani, l'Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio.

I funerali saranno celebrati oggi, alle ore 17, nella Chiesa di S. Antonio Abate.

Gianluca Ruffino.